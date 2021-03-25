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Base rende frutos e também eleva poderio ofensivo do Resende em seu início no Carioca

Quinto colocado na competição, Gigante do Vale viu seus quatro gols na competição marcados por atletas formados nas categorias de base...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 18:08

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 18:08
Crédito: Jeffinho é um dos jogadores promissores do Resende (Divulgação/Resende
O processo de formação de atletas que o Resende desenvolveu em parceria com a Pelé Academia deixou boas expectativas para a equipe neste Começo Campeonato Carioca. Na quinta colocação da competição, com sete pontos, o Gigante do Vale viu seus quatro gols acontecerem graças a atletas formados nas categorias de base do clube.
Coube aos atacantes Kaique, de 22 anos, e Jeffinho, de 21, comandarem a vitória por 2 a 1 de virada sobre o Fluminense na estreia da equipe. O volante Paulo Victor marcou o gol do Resende no revés para o Flamengo, por 4 a 1. O jogador de 22 já havia anotado dois gols na temporada de 2020, e inclusive garantiu a permanência da equipe na elite do Carioca.
> Veja as classificações e a tabela do Campeonato Carioca
Outro jogador que saltou aos olhos no Gigante do Vale foi João Felipe. O jovem de 19 anos, que é aguardado para se apresentar ao Lyon, definiu em um contra-ataque a vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda.
Outro jogador promissor é o meia Brendon. Com passagem nas categorias de base do Corinthians, já se destacou entre os jovens do Resende e não demorou a assinar seu primeiro contrato profissional.
A base da equipe já começa a receber uma atenção especial do técnico Sandro Sargentim. Igor Bolt é uma das alternativas constantes na etapa final, e agrada os torcedores.
Todos os jovens do Gigante do Vale têm acesso à estrutura do Centro de Treinamento da Pelé Academia, uma fábrica de talentos que leva a assinatura do "Rei do Futebol". Além disto, há uma metodologia de formação é aplicada com acompanhamento de profissionais qualificados, dentre eles do Lyon, clube que também participa do projeto por meio de uma parceria.

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