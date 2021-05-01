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futebol

Base do São Paulo segue se preparando para estreias

Manhã deste sábado foi de coletivo entre as equipes Sub-17 e Sub-20 do Tricolor. Equipe juvenil estreia na temporada na próxima sexta-feira, contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 14:05

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 14:05
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O sábado foi de intensa preparação para as categorias de base do São Paulo, que seguem se preparando para estrear na temporada. No CFA Laudo Natel, em Cotia, as equipes Sub-17 e Sub-20 treinaram juntas.
Cotia em alta: veja até quando vão os contratos dos jovens revelados no São Paulo
Os times disputaram um coletivo bastante disputado, com catorze gols marcados, mas que não teve o placar revelado pela assessoria. O time juvenil foi treinado por Menta, enquanto a equipe mais velha teve o comando de Alex.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA O jogo marcou mais um dia de treinos da base são-paulina, que se prepara para o início dos torneios do ano. O primeiro a entrar em campo será o time juvenil, cuja estreia no Campeonato Brasileiro está marcada para a próxima sexta-feira (07), às 15h30, contra o Cruzeiro, em Minas. Já o Sub-20 ainda várias semanas pela frente antes da primeira partida oficial, marcada para junho, também pelo Brasileirão. Alex vem estudando a equipe para conseguir bons frutos na temporada.
Ainda na manhã deste sábado, o time Sub-16 realizou um jogo-treino contra o Ibrachina, também em Cotia. O confronto terminou em 6 a 3 para o Tricolor.

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