Base do São Paulo segue se preparando para estreias

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O sábado foi de intensa preparação para as categorias de base do São Paulo, que seguem se preparando para estrear na temporada. No CFA Laudo Natel, em Cotia, as equipes Sub-17 e Sub-20 treinaram juntas.

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Os times disputaram um coletivo bastante disputado, com catorze gols marcados, mas que não teve o placar revelado pela assessoria. O time juvenil foi treinado por Menta, enquanto a equipe mais velha teve o comando de Alex.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA O jogo marcou mais um dia de treinos da base são-paulina, que se prepara para o início dos torneios do ano. O primeiro a entrar em campo será o time juvenil, cuja estreia no Campeonato Brasileiro está marcada para a próxima sexta-feira (07), às 15h30, contra o Cruzeiro, em Minas. Já o Sub-20 ainda várias semanas pela frente antes da primeira partida oficial, marcada para junho, também pelo Brasileirão. Alex vem estudando a equipe para conseguir bons frutos na temporada.