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futebol

Base do São Paulo é responsável por 31% dos gols do clube em 2020

Respaldados pelo técnico Fernando Diniz, jogadores formados em Cotia ganham espaço no elenco profissional e somam números expressivos nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 08:00

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Base do São Paulo está em alta com o técnico Fernando Diniz (Rubens Chiri/saopaulofc.net
O trabalho de base do São Paulo tem apresentado números expressivos no elenco profissional. Nesta etapa da temporada, após 35 jogos entre Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, os garotos revelados em Cotia são responsáveis por quase um terço de todos os gols feitos pelo Tricolor do Morumbi em 2020.
TABELA>Veja como está o chaveamento da Copa do Brasil >Confira a classificação do Campeonato Brasileiro >Veja os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana
A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz marcou 58 gols na temporada, sendo 18 deles de autoria de jogadores revelados pelo próprio clube (31% do total). Os bons números podem ser atribuídos ao momento de Brenner na temporada, artilheiro do São Paulo no ano, ao lado de Pablo, com nove gols - sendo seis deles nos últimas nove partidas do Tricolor.
Outros nomes do elenco também contribuem para a somatória. O jovem Gabriel Sara, uma das apostas de Diniz, vem sendo um dos destaques do São Paulo nos últimos jogos da temporada e tem três gols no ano. O Profeta Hernanes, embora um pouco mais velho que os demais, também aparece na lista, com dois tentos, assim como Igor Gomes, Helinho, Paulinho Bóia e Diego Costa, cada um com um gol marcado.A presença cada vez mais forte dos atletas de Cotia no CT da Barra Funda tem se tornado uma tendência no São Paulo, sobretudo com a comissão técnica de Fernando Diniz. O treinador aposta na base, tem conquistado a confiança dos garotos e os colocado para defender o Tricolor em campo.
No domingo, às 20h30, o São Paulo decide uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A escalação ainda não foi divulgada, mas a tendência é de que pelo menos cinco atletas de Cotia (Diego Costa, Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Brenner) sejam titulares contra o Fortaleza.

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