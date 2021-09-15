Base do Botafogo começará a utilizar campos do CT para treinos pontuais

Crédito: Divulgação/Botafogo

Mesmo com obras ainda distantes de ficarem prontas, o centro de treinamento do Botafogo teve a "estreia" nesta terça-feira. O clube de General Severiano anunciou que as categorias de base utilizarão gramados e a estrutura do Espaço Lonier para a realização de treinamentos pontuais.

+ Com inspiração no Porto, Botafogo avança em conversas do CT e coloca categorias de base em focoO time sub-20 do Alvinegro, inclusive, já foi ao local, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para fazer uma atividade visando a semifinal do Carioca sub-20 diante do Flamengo. O Botafogo, após ter sido derrotado na primeira partida, precisa vencer o jogo da volta por dois gols de diferença.

Em nota divulgada no site oficial na noite desta terça-feira, o Glorioso frisou que o "processo não influencia e não tem relação com o eventual projeto do novo CT do Botafogo no local (Espaço Lonier)".

Além disso, os garotos também passarão a usufruir de um núcleo estrutural dentro do Estádio Nilton Santos voltado totalmente para a base. Vale ressaltar que a parceria com o CEFAT, onde a maioria dos treinos acontecem, permanece intacta.

– É com muita satisfação que estamos dando mais um passo rumo ao melhor desenvolvimento dos nossos jovens atletas. Temos hoje o CEFAT como o CT principal da base do Botafogo, que conta com uma estrutura de excelência para treinos e jogos. Agora avançamos um pouco mais e teremos também esse núcleo operacional na casa do Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Acredito que seja fundamental essa aproximação para os meninos estarem habituados e viverem esse ambiente com maior frequência - afirmou Tiano Gomes, gerente geral da base do Alvinegro.