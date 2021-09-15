Base do Botafogo começará a utilizar campos do CT para treinos pontuais

Mesmo com obras ainda distantes de ficarem prontas, o centro de treinamento do Botafogo teve a "estreia" nesta terça-feira. O clube de General Severiano anunciou que as categorias de base utilizarão gramados e a estrutura do Espaço Lonier para a realização de treinamentos pontuais.
+ Com inspiração no Porto, Botafogo avança em conversas do CT e coloca categorias de base em focoO time sub-20 do Alvinegro, inclusive, já foi ao local, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para fazer uma atividade visando a semifinal do Carioca sub-20 diante do Flamengo. O Botafogo, após ter sido derrotado na primeira partida, precisa vencer o jogo da volta por dois gols de diferença.
Em nota divulgada no site oficial na noite desta terça-feira, o Glorioso frisou que o "processo não influencia e não tem relação com o eventual projeto do novo CT do Botafogo no local (Espaço Lonier)".
Além disso, os garotos também passarão a usufruir de um núcleo estrutural dentro do Estádio Nilton Santos voltado totalmente para a base. Vale ressaltar que a parceria com o CEFAT, onde a maioria dos treinos acontecem, permanece intacta.
– É com muita satisfação que estamos dando mais um passo rumo ao melhor desenvolvimento dos nossos jovens atletas. Temos hoje o CEFAT como o CT principal da base do Botafogo, que conta com uma estrutura de excelência para treinos e jogos. Agora avançamos um pouco mais e teremos também esse núcleo operacional na casa do Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Acredito que seja fundamental essa aproximação para os meninos estarem habituados e viverem esse ambiente com maior frequência - afirmou Tiano Gomes, gerente geral da base do Alvinegro.
– Estamos felizes por estarmos iniciando esse novo processo. Essas novas instalações vão agregar muito na melhoria das nossas condições de trabalho e, naturalmente, refletir para que os atletas possam, cada vez mais, chegar preparados à equipe profissional. Temos que agradecer aos funcionários por todo o suporte no dia a dia. Com muito trabalho, vamos deixando o nosso futuro cada vez mais Glorioso - comemorou Bruno Hanek, coordenador da base do Botafogo.