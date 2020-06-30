Bartomeu vai na casa de técnico do Barça para reunião conciliadora

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A situação de Quique Setién, técnico do Barcelona, não é das mais confortáveis no clube. De acordo com informações da rádio “RAC1”, o presidente da entidade, Josep Maria Bartomeu, junto com a cúpula dos dirigentes, esteve na casa do treinador na última segunda-feira para demonstrar apoio ao comandante e tentar apagar o incêndio interno que acontece. A confraternização terminou em abraços.

O encontro acontece após as polêmicas vistas durante o empate contra o Celta de Vigo. Após o jogo, a comissão técnica se reuniu com os jogadores e Setién teria dito ao plantel que eles não podiam faltar com respeito, segundo a rádio “SER”. A situação nos bastidores é tentar tornar o ambiente o mais conciliador possível.