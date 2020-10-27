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futebol

Bartomeu se pronuncia oficialmente e confirma renúncia ao cargo de presidente do Barcelona

Clube catalão será comandado por Carles Tusquets, presidente da Comissão Econômica do clube, que terá de 40 a 90 dias para convocar novas eleições
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Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 17:44
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Após jornais informarem que Josep Maria Bartomeu renunciaria ao cargo de presidente do Barcelona, foi a vez do mandatário se pronunciar. Em discurso oficial, o cartola confirmou que não fará mais parte do clube catalão, assim como os outros dirigentes.- Compareço hoje para comunicar a minha renúncia e o da resto da diretoria. É uma decisão pensada e meditada - disse Bartomeu.
No discurso, o agora ex-presidente contou que queria 15 dias para organizar a logística da votação, mas que não queria colocar os sócios do clube em risco durante uma pandemia. Porém, na última semana, pediu para que a partida entre Barcelona x Ferencváros tivesse público.
Bartomeu, ontem, havia dito que não pensava em renunciar e que continuaria no cargo até as próximas eleições. Agora, o Barcelona será comandado por Carles Tusquets, presidente da Comissão Econômica, que terá de 40 a 90 dias para convocar novas eleições.

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