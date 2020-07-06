Bartomeu revela que Messi quer encerrar sua carreira no Barcelona

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Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, terminou com as especulações sobre o futuro de Lionel Messi. Para ele, o argentino já revelou seu desejo de encerrar a carreira no clube catalão.

- Não vou dar detalhes das negociações, mas ele já disse várias vezes que quer acabar a carreira no Barça. Agora, estamos concentrados no fim do campeonato e temos negociações com muitos jogadores. Messi quer continuar no Barça e quer acabar aqui. Ainda tem muitos anos para jogar - afirmou.