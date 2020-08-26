Bartomeu, presidente do Barça, quer conversar com Messi nesta quarta

Muito pressionado, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quer conversar ainda nesta quarta-feira com Lionel Messi, de acordo com o programa “Tot Costa”. O mandatário pode até se encontrar com o argentino pessoalmente para conhecer o desejo do craque de sair do clube catalão sem custos, exercendo uma cláusula existente em seu contrato.O Barça não planeja perder Messi de graça e conta com o camisa 10 para o início dos treinamentos na próxima segunda-feira, como disse o diretor esportivo Ramón Planes na manhã desta quarta-feira. Além disso,é possível haver uma briga judicial em que o dirigentes blaugranas exijam o pagamento da multa de 70 milhões de euros pela saída do argentino.
No contrato de Messi, havia uma cláusula em que dizia que poderia haver uma rescisão unilateral ao fim da temporada. O prazo inicial era até o dia 10 de junho, mas o atleta e seus advogados entendem que por conta da pandemia e da prorrogação da época, o prazo para tomar esta decisão também deve ser prorrogado.