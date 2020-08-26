Bartomeu, presidente do Barça, quer conversar com Messi nesta quarta

Muito pressionado, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quer conversar ainda nesta quarta-feira com Lionel Messi, de acordo com o programa “Tot Costa”. O mandatário pode até se encontrar com o argentino pessoalmente para conhecer o desejo do craque de sair do clube catalão sem custos, exercendo uma cláusula existente em seu contrato.O Barça não planeja perder Messi de graça e conta com o camisa 10 para o início dos treinamentos na próxima segunda-feira, como disse o diretor esportivo Ramón Planes na manhã desta quarta-feira. Além disso,é possível haver uma briga judicial em que o dirigentes blaugranas exijam o pagamento da multa de 70 milhões de euros pela saída do argentino.