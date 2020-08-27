Bartomeu estipula condições a Messi para renunciar

A novela de Messi parece não ter fim. A "TV3" informa que Josep Maria Bartomeu pretende renunciar ao cargo de presidente do Barcelona caso o craque argentino diga publicamente que continuará no Camp Nou. O vice, Jordi Cardoner, assumiria a função.
A direção se apega no fato de que Ronald Koeman considera Messi intransferível e essencial para a equipe. Ele tem contrato até 2021 e uma cláusula de 700 milhões de euros (cerca de R$ 4,63 bilhões).
Nesta semana, torcedores protestaram no Camp Nou e chegaram a invadi-lo pedindo a renuncia imediata de Bartomeu e a continuidade de Lionel Messi no clube catalão.