Bartomeu estipula condições a Messi para renunciar

Crédito: Lluis Gene / AFP

A novela de Messi parece não ter fim. A "TV3" informa que Josep Maria Bartomeu pretende renunciar ao cargo de presidente do Barcelona caso o craque argentino diga publicamente que continuará no Camp Nou. O vice, Jordi Cardoner, assumiria a função.

A direção se apega no fato de que Ronald Koeman considera Messi intransferível e essencial para a equipe. Ele tem contrato até 2021 e uma cláusula de 700 milhões de euros (cerca de R$ 4,63 bilhões).