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futebol

Bartomeu estipula condições a Messi para renunciar

O presidente do clube catalão quer que o craque argentino
diga publicamente que ficará caso Josep deixe o cargo...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 13:09

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 13:09
Crédito: Lluis Gene / AFP
A novela de Messi parece não ter fim. A "TV3" informa que Josep Maria Bartomeu pretende renunciar ao cargo de presidente do Barcelona caso o craque argentino diga publicamente que continuará no Camp Nou. O vice, Jordi Cardoner, assumiria a função.
A direção se apega no fato de que Ronald Koeman considera Messi intransferível e essencial para a equipe. Ele tem contrato até 2021 e uma cláusula de 700 milhões de euros (cerca de R$ 4,63 bilhões).
Nesta semana, torcedores protestaram no Camp Nou e chegaram a invadi-lo pedindo a renuncia imediata de Bartomeu e a continuidade de Lionel Messi no clube catalão.

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