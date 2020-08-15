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Bartomeu deve marcar eleições no Barcelona entre março e abril

Evento para eleger novo presidente do clube poderia acontecer apenas em junho, mas pressão e maus resultados devem antecipar data para mudanças nos bastidores...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 09:29

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 09:29

Crédito: Lluis Gene / AFP
O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, irá anunciar nas próximas semanas a data para eleições presidenciais do clube. De acordo com o “Mundo Deportivo”, o evento que poderia acontecer entre março e junho do próximo ano, deve ocorrer entre o terceiro e o quarto mês de 2021 após o vexame sofrido na Liga dos Campeões.
Anteriormente, tudo apontava que as eleições iriam ocorrer apenas em junho, mas mudanças devem acontecer de forma mais imediata e o mais urgente dentro do Barcelona. O atual mandatário e dirigentes vem sendo criticados, principalmente pela condução da atual temporada marcada por polêmicas.
O estatuto do clube também permite que as eleições aconteçam antes de março, mas apenas se o presidente pedir demissão e metade da diretoria sair do clube ou se 75% dos dirigentes deixarem seus cargos sem Bartomeu pedir o boné. Os próximos dias serão quentes nos bastidores culés.

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