Bartomeu deve marcar eleições no Barcelona entre março e abril

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, irá anunciar nas próximas semanas a data para eleições presidenciais do clube. De acordo com o “Mundo Deportivo”, o evento que poderia acontecer entre março e junho do próximo ano, deve ocorrer entre o terceiro e o quarto mês de 2021 após o vexame sofrido na Liga dos Campeões.
Anteriormente, tudo apontava que as eleições iriam ocorrer apenas em junho, mas mudanças devem acontecer de forma mais imediata e o mais urgente dentro do Barcelona. O atual mandatário e dirigentes vem sendo criticados, principalmente pela condução da atual temporada marcada por polêmicas.
O estatuto do clube também permite que as eleições aconteçam antes de março, mas apenas se o presidente pedir demissão e metade da diretoria sair do clube ou se 75% dos dirigentes deixarem seus cargos sem Bartomeu pedir o boné. Os próximos dias serão quentes nos bastidores culés.