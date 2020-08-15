Bartomeu deve marcar eleições no Barcelona entre março e abril

Crédito: Lluis Gene / AFP

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, irá anunciar nas próximas semanas a data para eleições presidenciais do clube. De acordo com o “Mundo Deportivo”, o evento que poderia acontecer entre março e junho do próximo ano, deve ocorrer entre o terceiro e o quarto mês de 2021 após o vexame sofrido na Liga dos Campeões.

Anteriormente, tudo apontava que as eleições iriam ocorrer apenas em junho, mas mudanças devem acontecer de forma mais imediata e o mais urgente dentro do Barcelona. O atual mandatário e dirigentes vem sendo criticados, principalmente pela condução da atual temporada marcada por polêmicas.