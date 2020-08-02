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Bartomeu acredita em continuidade de Messi: 'Vai manter sua palavra'

Presidente do Barcelona revelou que Messi quer encerrar a carreira no clube catalão...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 15:57

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 15:57

Crédito: LLUIS GENE / AFP
O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, acredita que Lionel Messi terminará sua carreira no clube catalão. Para o mandatário, o craque argentino nunca escondeu seu desejo de se aposentar no Barça.
- Messi sempre disse que queria acabar a sua carreira no Barcelona. Mesmo tendo em conta que o seu contrato termina em 2021, Messi vai continuar mais três ou quatro anos no topo do futebol. Não tenho dúvidas que ele vai manter a sua palavra e terminar no Barcelona - disse Bartomeu ao "Sport".
Artilheiro e líder de assistências do Campeonato Espanhol nesta temporada, Messi atuou em 42 partidas em todas as competições, marcou 30 gols e deu 26 assistências.

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