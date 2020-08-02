Bartomeu acredita em continuidade de Messi: 'Vai manter sua palavra'

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, acredita que Lionel Messi terminará sua carreira no clube catalão. Para o mandatário, o craque argentino nunca escondeu seu desejo de se aposentar no Barça.

- Messi sempre disse que queria acabar a sua carreira no Barcelona. Mesmo tendo em conta que o seu contrato termina em 2021, Messi vai continuar mais três ou quatro anos no topo do futebol. Não tenho dúvidas que ele vai manter a sua palavra e terminar no Barcelona - disse Bartomeu ao "Sport".