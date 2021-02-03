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Barroca vê evolução no lado anímico do Botafogo após jogo com Palmeiras: 'A gente se comunicou mais'

Depois de sair atrás do placar no Allianz Parque, treinador valorizou atuação do Alvinegro em todas as áreas do campo e elogiou vontade dos atletas...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 09:30

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 09:30

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A vitória ainda não veio, mas Eduardo Barroca enxergou que o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, na última terça-feira, pode ser positivo para o Botafogo. No Allianz Parque, o Alvinegro entrou com uma equipe recheada de garotos e deu uma nova resposta em campo à crítica situação do clube na tabela do Campeonato Brasileiro.
O treinador, mesmo sem o resultado positivo, afirmou que o duelo trouxe melhoras para o lado psicológico da equipe. Após a partida, o treinador, em entrevista coletiva, valorizou que a conversa conversou mais dentro das quatro linhas.
- Entendo que a gente fez uma partida muito boa nas três partes que deveríamos fazer, tanto no lado individual quanto coletivo. Mas também no lado anímico, a gente se comunicou melhor, dividiu melhor os lances de disputa, competiu em um nível muito bom. Acho que hoje fizemos isso de uma forma muito boa. Vamos pegar o vídeo do jogo e reforçar aquilo que foi bom - analisou o treinador.

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