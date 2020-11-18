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futebol

Barroca realiza mais um treino de olho na Ponte Preta

Leão encara a Macaca na próxima sexta-feira e busca mais um triunfo para se distanciar do temido Z-4...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 15:23

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 15:23

Crédito: Divulgação/Vitória
Após vencer o Figueirense, o Vitória retorna aos gramados na próxima sexta-feira para encarar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em jogo que vale muito para o Leão.Com 24 pontos, o Rubro-Negro abriu quatro pontos do temido Z-4 e um novo triunfo fora de casa pode distanciar ainda mais a equipe da zona de rebaixamento.
Treino
Na penúltima atividade antes da partida, o técnico Eduardo Barroca realizou mais um treino e visou a parte tática para buscar a sua segunda vitória no comando da equipe.
Para o jogo, o comandante não poderá contar com Alisson Farias, Leandro Silva e Van por lesão.

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