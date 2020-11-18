Barroca realiza mais um treino de olho na Ponte Preta

Após vencer o Figueirense, o Vitória retorna aos gramados na próxima sexta-feira para encarar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em jogo que vale muito para o Leão.Com 24 pontos, o Rubro-Negro abriu quatro pontos do temido Z-4 e um novo triunfo fora de casa pode distanciar ainda mais a equipe da zona de rebaixamento.