Barroca realiza mais um treino de olho na Ponte Preta

Após vencer o Figueirense, o Vitória retorna aos gramados na próxima sexta-feira para encarar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em jogo que vale muito para o Leão.Com 24 pontos, o Rubro-Negro abriu quatro pontos do temido Z-4 e um novo triunfo fora de casa pode distanciar ainda mais a equipe da zona de rebaixamento.
Treino
Na penúltima atividade antes da partida, o técnico Eduardo Barroca realizou mais um treino e visou a parte tática para buscar a sua segunda vitória no comando da equipe.
Para o jogo, o comandante não poderá contar com Alisson Farias, Leandro Silva e Van por lesão.