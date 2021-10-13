Barreto analisa empate fora de casa do Botafogo: ‘Jogo bem disputado’

Cruzeiro e Botafogo ficaram no empate por 0 a 0, no Independência, em partida válida pela 30º rodada da Série B. O Alvinegro sofreu bastante na defesa e foi dominado pela equipe mineira. O meia Barreto analisou o empate fora de casa e comentou sobre a chance de ter assumido a liderança.- Foi um jogo bastante disputado. Os dois times são fortes.Viemos com intuito de virar líder, mas o campeonato está bem disputado. Demos o máximo hoje, o empate fora de casa está de bom tamanho. Queríamos mais, mas temos mais rodadas para buscar a liderança - disse Barreto.