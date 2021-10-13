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futebol

Barreto analisa empate fora de casa do Botafogo: ‘Jogo bem disputado’

Meia lamentou não ter assumido a liderança, mas seguiu confiante para os próximos desafios do Alvinegro no campeonato...

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 00:02

LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 00:02
Crédito: Reprodução/Botafogo TV
Cruzeiro e Botafogo ficaram no empate por 0 a 0, no Independência, em partida válida pela 30º rodada da Série B. O Alvinegro sofreu bastante na defesa e foi dominado pela equipe mineira. O meia Barreto analisou o empate fora de casa e comentou sobre a chance de ter assumido a liderança.- Foi um jogo bastante disputado. Os dois times são fortes.Viemos com intuito de virar líder, mas o campeonato está bem disputado. Demos o máximo hoje, o empate fora de casa está de bom tamanho. Queríamos mais, mas temos mais rodadas para buscar a liderança - disse Barreto.
> Confira a tabela da Série B
O Botafogo volta a campo na quarta-feira, dia 20, para enfrentar o Brusque, no Nilton Santos. A partida é válida pela 31º rodada da Série B.

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