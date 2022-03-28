Barra Futebol Clube recebe engenheiro da FIFA para certificação de gramado sintético

Pela primeira vez na história, Santa Catarina receberá um técnico da FIFA (Federação Internacional de Futebol) para a certificação de um gramado sintético no estado. O colombiano Jhon Cajiao, engenheiro de inspeção de campos de futebol FIFA do Labosport, estará no centro de Treinamentos do Barra Futebol Clube, localizado em Camboriú, nesta quarta-feira (30), às 15h, para realização de testes visando a certificação do gramado sintético com o selo FIFA Quality Pro. As obras para a instalação da grama artificial se iniciaram no final de novembro de 2021, com conclusão no dia 22 de março. -É uma grande conquista ser o pioneiro em Santa Catarina neste tipo de ação. Fazemos futebol no clube com extrema seriedade e a busca deste certificado com a FIFA é reflexo disso. Este gramado sintético de alta qualidade dará ao clube uma maior flexibilidade para os nossos treinos, uma vez que lidamos na região com um período intenso de chuvas que, por vezes, dificulta a realização de atividades em campos de grama natural. Desta forma, o nosso processo de formação de atletas e os treinamentos da equipe profissional poderão ocorrer em nosso Centro de Treinamentos sem nenhum contratempo, independente do clima, e, principalmente, com a mesma qualidade de uma atividade em grama natural- disse Bene Sobrinho, presidente do Barra Futebol Clube.

Serão ao todo doze testes no campo, como: resistência de rotação de joelhos, rebote de bola, nivelamento de campo e absorção de impactos. A duração aproximada é de 3 horas para conclusão da inspeção. O resultado será publicado pela entidade máxima do futebol em até 14 dias após a aplicação dos testes. E, então, será expedido o certificado em caso de aprovação do novo campo de treinos do Pescador.-Em Santa Catarina, não existe uma superfície sintética com aprovação FIFA, como são os casos dos campos do Allianz Parque, do Palmeiras, e da Arena da Baixada, do Athletico. É a primeira vez que técnicos da FIFA vêm ao estado para esta finalidade. Essa bateria com doze testes vai garantir a máxima qualidade e segurança aos atletas do clube e de terceiros que possam vir a usar o campo”, explica Christian Truda, Responsável Comercial Brasil na Limonta Sport, empresa contratada pelo Barra FC para a instalação do novo campo.

-Quando falamos de certificar um gramado sintético com a FIFA é dizer que ele tem as características da interação da superfície com o atleta e da superfície com a bola idênticas a de um campo de grama natural”, complementa o representante da empresa. BARRA FUTEBOL CLUBE​O Barra é um clube da cidade de Balneário Camboriú, fundado em 18 de janeiro de 2013. Em sua jovem história, já acumula conquistas dentro e fora do campo. Foi campeão catarinense da Série C de forma invicta em 2015, ascendendo para a segunda divisão estadual. Em 2021, também mantendo a invencibilidade ao longo da campanha, o Pescador foi campeão da Série B Catarinense. Neste ano, disputou pela primeira a elite do futebol de Santa Catarina e assegurando a permanência na Série A para a temporada 2022.

As divisões de base do Pescador também já celebraram conquistas no Campeonato Catarinense em 2015 e 2017. Neste ano, a categoria de base do clube também celebrou mais uma importante conquista. Três garotos da equipe sub-20 – Bruno Branco, Gabriel Jesus e Lucas Nunes – participaram de um intercâmbio de doze dias na base do TSG Hoffenheim, equipe que disputa a Bundesliga na Alemanha e uma referência na formação de atletas no país germânico.

LIMONTA SPORT A Limonta Sport é uma fabricante de gramados artificiais e híbridos para esportes como futebol, rugby, beisebol e futebol americano. Criada em 1972, a empresa é fornecedora de gigantes do futebol mundial, como Real Madrid, Atlético de Madrid, Milan, entre vários outros.

Possui uma gama de produtos artificiais aprimorada com inovações seguras e ecológicas, como preenchimentos orgânicos naturais para superfícies artificiais e sistemas híbridos inovadores de grama natural e artificial.