Barra de São Francisco goleia o Ponto Belo por 9 a 2; veja resultados

A bola rolou neste fim de semana pela primeira fase do Campeonato Rural de Futebol Amador, com a realização de 15 jogos da Chave Norte. O destaque da rodada inaugural da competição ficou por conta da equipe de Barra de São Francisco, que no sábado (24) atropelou a de Ponto Belo.
Na disputa fora de casa, os francisquenses golearam pelo placar de 9 a 2. A estrela do jogo foi o atacante Hugo, que marcou cinco gols e, com isso, já disparou na frente da briga pela artilharia.
No mesmo dia, Pancas e Vila Pavão também golearam, mas em casa, respectivamente, Águia Branca e Pinheiros, por 4 a 0. Outro anfitrião, o time de Ecoporanga também começou bem: venceu o Mantenópolis, por 3 a 0. Os outros resultados do sábado foram: Baixo Guandu 2 x 0 Colatina, Alto Rio Novo 2 a 0 João Neiva e, finalizando, Montanha 1 a 0 Água Doce do Norte.
Nos jogos deste domingo (25), quem se deu melhor foi a equipe de Vila Valério, que diante de sua torcida bateu a de São Gabriel da Palha por 3 a 0. Da mesmo forma, Jaguaré venceu Rio Bananal, mas por placar mais apertado, 2 a 1.
No clássico entre Linhares e São Mateus ficou tudo igual: 2 a 2. Também ocorreram empates nos jogos: Fundão 1 a 1 Itaguaçu, Itarana 1 a 1 Ibiraçu, Santa Maria de Jetibá 2 a 2 Santa Leopoldina e Laranja da Terra 2 a 2 Santa Teresa.
O torneio é disputado no sistema de mata-mata. Somente a final e a decisão de terceiro lugar acontecerão em jogos únicos, no Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 16 de junho. A competição é realizada pela Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) em parceria com o Ministério do Esporte.
TABELA DO CAMPEONATO RURAL (Primeira Fase)
Chave Norte
Região 1 (Jogos de volta no dia 07/04)
Ponto Belo 2 x 9 Barra de São Francisco
Vila Pavão 4 x 0 Pinheiros
Montanha 1 x 0 Água Doce do Norte
Ecoporanga 3 x 0 Mantenópolis
Região 2 (Jogos de volta no dia 08/04)
Jaguaré 2 x 1 Rio Bananal
Vila Valério 3 x 0 São Gabriel da Palha
Sooretama 3 x 0 Governador Lindenberg (WO)
Linhares 2 x 2 São Mateus
Região 3 (Jogos de volta no dia 07/04)
Pancas 4 x 0 Águia Branca
Alto Rio Novo 2 x 0 João Neiva
Marilândia 1 x 1 São Domingos do Norte
Baixo Guandu 2 x 0 Colatina
Região 4 (Jogos de volta no dia 08/04)
Laranja da Terra 2 x 2 Santa Teresa
Fundão 1 x 1 Itaguaçu
Santa Leopoldina 2 x 2 Santa Maria de Jetibá
Itarana 1 x 1 Ibiraçu
Chave Sul, próximos confrontos
Região 5 (Jogos de ida dia 31/03. Volta, 14/04)
Iúna X Muniz Freire
Ibatiba X Conceição do Castelo
Brejetuba X Irupi
Afonso Cláudio X Venda Nova do Imigrante
Região 6 (Jogos de ida dia 01/04. Volta, 15/04)
Guarapari X Iconha
Vargem Alta X Viana
Anchieta X Domingos Martins
Marechal Floriano X Alfredo Chaves
Região 7 (Jogos de ida dia 31/03. Volta, 14/04)
Presidente Kennedy X Rio Novo do Sul
Jerônimo Monteiro X Muqui
Cachoeiro X Marataízes
Itapemirim X Atílio Vivácqua
Região 8 (Jogos de ida dia 01/04. Volta, 15/04)
Apiacá X Bom Jesus do Norte
São José do Calçado X Divino de São Lourenço
Ibitirama X Guaçuí
Mimoso do Sul X Dores do Rio Preto