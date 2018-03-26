Barra de São Francisco goleia o Ponto Belo por 9 a 2; veja resultados

A bola rolou neste fim de semana pela primeira fase do Campeonato Rural de Futebol Amador, com a realização de 15 jogos da Chave Norte. O destaque da rodada inaugural da competição ficou por conta da equipe de Barra de São Francisco, que no sábado (24) atropelou a de Ponto Belo.

Equipe de Barra de São Francisco foi o destaque da rodada inaugural do Rural 2018 Crédito: Divulgação

Na disputa fora de casa, os francisquenses golearam pelo placar de 9 a 2. A estrela do jogo foi o atacante Hugo, que marcou cinco gols e, com isso, já disparou na frente da briga pela artilharia.

No mesmo dia, Pancas e Vila Pavão também golearam, mas em casa, respectivamente, Águia Branca e Pinheiros, por 4 a 0. Outro anfitrião, o time de Ecoporanga também começou bem: venceu o Mantenópolis, por 3 a 0. Os outros resultados do sábado foram: Baixo Guandu 2 x 0 Colatina, Alto Rio Novo 2 a 0 João Neiva e, finalizando, Montanha 1 a 0 Água Doce do Norte.

Nos jogos deste domingo (25), quem se deu melhor foi a equipe de Vila Valério, que diante de sua torcida bateu a de São Gabriel da Palha por 3 a 0. Da mesmo forma, Jaguaré venceu Rio Bananal, mas por placar mais apertado, 2 a 1.

No clássico entre Linhares e São Mateus ficou tudo igual: 2 a 2. Também ocorreram empates nos jogos: Fundão 1 a 1 Itaguaçu, Itarana 1 a 1 Ibiraçu, Santa Maria de Jetibá 2 a 2 Santa Leopoldina e Laranja da Terra 2 a 2 Santa Teresa.

O torneio é disputado no sistema de mata-mata. Somente a final e a decisão de terceiro lugar acontecerão em jogos únicos, no Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 16 de junho. A competição é realizada pela Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) em parceria com o Ministério do Esporte.

TABELA DO CAMPEONATO RURAL (Primeira Fase)

Chave Norte

Região 1 (Jogos de volta no dia 07/04)

Ponto Belo 2 x 9 Barra de São Francisco

Vila Pavão 4 x 0 Pinheiros

Montanha 1 x 0 Água Doce do Norte

Ecoporanga 3 x 0 Mantenópolis

Região 2 (Jogos de volta no dia 08/04)

Jaguaré 2 x 1 Rio Bananal

Vila Valério 3 x 0 São Gabriel da Palha

Sooretama 3 x 0 Governador Lindenberg (WO)

Linhares 2 x 2 São Mateus

Região 3 (Jogos de volta no dia 07/04)

Pancas 4 x 0 Águia Branca

Alto Rio Novo 2 x 0 João Neiva

Marilândia 1 x 1 São Domingos do Norte

Baixo Guandu 2 x 0 Colatina

Região 4 (Jogos de volta no dia 08/04)

Laranja da Terra 2 x 2 Santa Teresa

Fundão 1 x 1 Itaguaçu

Santa Leopoldina 2 x 2 Santa Maria de Jetibá

Itarana 1 x 1 Ibiraçu

Chave Sul, próximos confrontos

Região 5 (Jogos de ida dia 31/03. Volta, 14/04)

Iúna X Muniz Freire

Ibatiba X Conceição do Castelo

Brejetuba X Irupi

Afonso Cláudio X Venda Nova do Imigrante

Região 6 (Jogos de ida dia 01/04. Volta, 15/04)

Guarapari X Iconha

Vargem Alta X Viana

Anchieta X Domingos Martins

Marechal Floriano X Alfredo Chaves

Região 7 (Jogos de ida dia 31/03. Volta, 14/04)

Presidente Kennedy X Rio Novo do Sul

Jerônimo Monteiro X Muqui

Cachoeiro X Marataízes

Itapemirim X Atílio Vivácqua

Região 8 (Jogos de ida dia 01/04. Volta, 15/04)

Apiacá X Bom Jesus do Norte

São José do Calçado X Divino de São Lourenço

Ibitirama X Guaçuí

Mimoso do Sul X Dores do Rio Preto