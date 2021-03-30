Barões Digital Publishing e Golden Goal realizam palestra online gratuita sobre carreiras no mercado esportivo

Crédito: Leonardo, ex-jogador da seleção brasileira e dirigente do PSG, participará da palestra. AFP

Na próxima quinta-feira, dia 1º de abril, com apoio da Barões Digital Publishing, a Golden Goal vai promover uma palestra online e gratuita, às 14h, com o seguinte tema: 'Carreiras no Mercado Esportivo: Como é a vida de quem trabalha com o que ama?'. Entre os convidados ilustres que participaram do evento, está o ex-jogador da seleção brasileira e hoje dirigente do PSG, Leonardo.

> Veja quando será a final da Supercopa do BrasilEm formato de webinar, a palestra abordará as diversas opções de carreira na indústria esportiva. Assim, em busca de mostrar as alternativas além dos gramados e das quadras, o evento vai ensinar dicas das características e dos perfis que estão em alta no mercado esportivo.