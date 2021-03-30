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Barões Digital Publishing e Golden Goal realizam palestra online gratuita sobre carreiras no mercado esportivo

Evento acontecerá no próximo dia 1º de abril e contará com a participação do ex-jogador da seleção brasileira e hoje dirigente do PSG, Leonardo...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 16:28

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 16:28
Crédito: Leonardo, ex-jogador da seleção brasileira e dirigente do PSG, participará da palestra. AFP
Na próxima quinta-feira, dia 1º de abril, com apoio da Barões Digital Publishing, a Golden Goal vai promover uma palestra online e gratuita, às 14h, com o seguinte tema: 'Carreiras no Mercado Esportivo: Como é a vida de quem trabalha com o que ama?'. Entre os convidados ilustres que participaram do evento, está o ex-jogador da seleção brasileira e hoje dirigente do PSG, Leonardo.
> Veja quando será a final da Supercopa do BrasilEm formato de webinar, a palestra abordará as diversas opções de carreira na indústria esportiva. Assim, em busca de mostrar as alternativas além dos gramados e das quadras, o evento vai ensinar dicas das características e dos perfis que estão em alta no mercado esportivo.
Além do dirigente esportivo internacional, Leonardo, o evento terá, também, a participações de Cadu Ferreira, sócio/CEO da SISU Venture Partners. A conversa será ministrada por Carlos Julio, head de estratégias e inovação do Instituto Locomotiva de Pesquisas. Para participar do webinar, faça a inscrição na página do evento .

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