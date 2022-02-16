Barcelona x Napoli: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Europa League

Eliminado na fase de grupos da Champions League, o Barcelona estreia na Liga Europa diante do Napoli, nesta quinta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), no Camp Nou. Na Catalunha, o discurso que prevalece é o da busca pelo título continental, embora a primeira missão seja bem complicada.FOCO NO TÍTULO- É uma oportunidade de demonstrar que podemos competir na Europa. É uma chance de entrar diretamente na Champions e contra um rival que poderia estar na Liga dos Campeões. O Napoli é um rival forte e não vejo a gente como favoritos, mas como candidatos - destacou Xavi, técnico do Barcelona.
DESFALQUES IMPORTANTESO Napoli, que também é um dos favoritos a conquistar o troféu da Liga Europa, não contará com atletas importantes do elenco. O meia Lobotka e os atacantes Lozano e Politano não estarão à disposição de Luciano Spalletti para o jogo de ida do mata-mata contra a equipe blaugrana.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Napoli
Data e horário: 17/2/2022, às 14h45 (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: TV Cultura, ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen: Dest, Pique, Garcia e Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Pedri; Traore, Aubameyang e Gavi
Desfalques: Samuel Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto e Alejandro Balde (machucados)
NAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; Anguissa e Ruiz; Elmas, Zielinski e Insigne; Osimhen
Desfalques: Matteo Politano, Hirving Lozano e Stanislav Lobotka (machucados)