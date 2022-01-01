Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Barcelona x Mallorca: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
futebol

Barcelona x Mallorca: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Clube blaugrana tem sofrido com casos de covid-19, e Xavi pediu adiamento da partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jan 2022 às 16:35

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 16:35

Em reformulação de elenco, o Barcelona faz uma das piores campanhas dos últimos anos no Campeonato Espanhol. Na 7ª colocação com 28 pontos, a equipe de Xavi Hernández quer uma vitória contra o Mallorca neste domingo, às 17h, no Iberostar, para se aproximar do G-4 da competição.
+ Com emoção até o fim, Manchester City conquista grande vitória sobre o Arsenal e inicia 2022 com o pé direito A equipe blaugrana precisa da vitória para se reaproximar dos líderes da competição. Atualmente, a equipe está a 10 pontos do vice-líder Sevilla e a 18 do líder Real Madrid. Já o Mallorca é o 15º, com 20. Para o duelo, o Barça terá inúmeras ausências por conta da covid-19: Dani Alves, Umtiti, Lenglet, Dembele, Jordi Alba, Coutinho, Gavi e Sergino Dest.
+ Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, testa positivo para Covid-19
- É o momento certo para suspender o jogo. Se nos atermos ao bom senso da competição, este é o momento. É minha opinião, não uma reclamação. O Mallorca também se queixou de ter muitos casos de covid-19. Mas eu sei que as regras estão em vigor, são muito fortes e muito rígidas. Devem ser cumpridas. Se tivermos de ir para jogar, vamos jogar - disse Xavi.
FICHA TÉCNICA:Mallorca x Barcelona
Data e horário: 02/01/2022, às 17h (de Brasília)Local: IberostarÁrbitro: Mateu LahozOnde assistir: Star +
Mallorca provável escalação:Reina; Maffeo, Valjent, Gaya, Olivan; Sanchez, Mohammed; Llabres, Kang-in, Rodriguez; Prats. Técnico: Luis Garcia
Barcelona provável escalação:Ter Stegen; Araujo, E Garcia, Pique, Mingueza; F de Jong, Puig, Nico; Akhomach, L de Jong, Jutgla. Técnico: Xavi
Crédito: XavipediuoadiamentodojogocontraoMallorca,nestedomingo(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde
Imagem de destaque
6 signos mais amorosos do zodíaco
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados