Barcelona x Mallorca: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Em reformulação de elenco, o Barcelona faz uma das piores campanhas dos últimos anos no Campeonato Espanhol. Na 7ª colocação com 28 pontos, a equipe de Xavi Hernández quer uma vitória contra o Mallorca neste domingo, às 17h, no Iberostar, para se aproximar do G-4 da competição.

+ Com emoção até o fim, Manchester City conquista grande vitória sobre o Arsenal e inicia 2022 com o pé direito A equipe blaugrana precisa da vitória para se reaproximar dos líderes da competição. Atualmente, a equipe está a 10 pontos do vice-líder Sevilla e a 18 do líder Real Madrid. Já o Mallorca é o 15º, com 20. Para o duelo, o Barça terá inúmeras ausências por conta da covid-19: Dani Alves, Umtiti, Lenglet, Dembele, Jordi Alba, Coutinho, Gavi e Sergino Dest.

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- É o momento certo para suspender o jogo. Se nos atermos ao bom senso da competição, este é o momento. É minha opinião, não uma reclamação. O Mallorca também se queixou de ter muitos casos de covid-19. Mas eu sei que as regras estão em vigor, são muito fortes e muito rígidas. Devem ser cumpridas. Se tivermos de ir para jogar, vamos jogar - disse Xavi.

FICHA TÉCNICA:Mallorca x Barcelona

Data e horário: 02/01/2022, às 17h (de Brasília)Local: IberostarÁrbitro: Mateu LahozOnde assistir: Star +

Mallorca provável escalação:Reina; Maffeo, Valjent, Gaya, Olivan; Sanchez, Mohammed; Llabres, Kang-in, Rodriguez; Prats. Técnico: Luis Garcia

Barcelona provável escalação:Ter Stegen; Araujo, E Garcia, Pique, Mingueza; F de Jong, Puig, Nico; Akhomach, L de Jong, Jutgla. Técnico: Xavi