Barcelona x Granada: onde assistir e prováveis escalações

Em jogo decisivo valendo a liderança de La Liga, o Barcelona precisa ganhar. Nesta quinta-feira, a equipe catalã recebe o Granada, às 14h (de Brasília). Se vencer, assumirá a primeira colocação da competição.
Ronald Koeman, treinador do Barça, falou sobre o momento e a chance de assumir a liderança.- É importante vencer porque estamos em um momento em que sabemos que podemos ser líderes e isso pode ser uma recompensa, mas primeiro temos que vencer. É jogo a jogo. Se você olhar para trás, é uma situação inesperada, tivemos muita diferença de pontos e é algo grande que conquistamos, a opção de lutar para vencer a LaLiga. Nenhum jogo é mais ou menos importante do que os últimos jogos que ainda nos restam. Sabemos que é uma luta entre as quatro equipes. Quem vencer tem de vencer quase todos os jogos.
FICHA TÉCNICABarcelona x GranadaData e horário: 29/04/2021, às 14h (de Brasília)Local: Camp Nou (Barcelona, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBarcelonaTer Stegen; Mingueza, Lenglet, Pique; Busquets; Roberto, De Jong, Pedri, Alba; Messi, Griezmann.
GranadaEscandell; Foulquier, Diaz, Perez, Quini; Gonalons, Herrera; Kenedy, Vico, Machis; Suarez.