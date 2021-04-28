Barcelona x Granada: onde assistir e prováveis escalações

Ronald Koeman, treinador do Barça, falou sobre o momento e a chance de assumir a liderança.- É importante vencer porque estamos em um momento em que sabemos que podemos ser líderes e isso pode ser uma recompensa, mas primeiro temos que vencer. É jogo a jogo. Se você olhar para trás, é uma situação inesperada, tivemos muita diferença de pontos e é algo grande que conquistamos, a opção de lutar para vencer a LaLiga. Nenhum jogo é mais ou menos importante do que os últimos jogos que ainda nos restam. Sabemos que é uma luta entre as quatro equipes. Quem vencer tem de vencer quase todos os jogos.