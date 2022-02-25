Barcelona x Galatasaray, Porto x Lyon; confira o sorteio das oitavas de final da Europa League

A Uefa sorteou os confrontos das oitavas de final da Europa League na manhã desta sexta-feira. O Barcelona irá encarar o Galatasaray, da Turquia, que é comandado por Domènec Torret, ex-técnico do Flamengo. Já o Lyon, de Lucas Paquetá, enfrenta o Porto em um duelo que promete equilíbrio.A Atalanta, que conseguiu ter sucesso nas duas últimas edições da Champions League, derrotou o Olympiacos e irá jogar contra o Bayer Leverkusen, 3º colocado da Bundesliga. Enquanto isso, o Sevilla, um dos grandes favoritos do torneio, enfrenta o West Ham.