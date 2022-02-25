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Barcelona x Galatasaray, Porto x Lyon; confira o sorteio das oitavas de final da Europa League

Barcelona enfrenta o Galatasaray e tem confronto favorável para avançar de fase na competição europeia. Porto e Lyon se enfrentam em duelo que promete equilíbrio...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 09:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 09:27
A Uefa sorteou os confrontos das oitavas de final da Europa League na manhã desta sexta-feira. O Barcelona irá encarar o Galatasaray, da Turquia, que é comandado por Domènec Torret, ex-técnico do Flamengo. Já o Lyon, de Lucas Paquetá, enfrenta o Porto em um duelo que promete equilíbrio.A Atalanta, que conseguiu ter sucesso nas duas últimas edições da Champions League, derrotou o Olympiacos e irá jogar contra o Bayer Leverkusen, 3º colocado da Bundesliga. Enquanto isso, o Sevilla, um dos grandes favoritos do torneio, enfrenta o West Ham.
> Veja os últimos resultados da Europa League
Os confrontos de ida serão realizados nas casas das equipes que jogaram a última rodada eliminatória. As partidas estão marcadas para acontecer entre os dias nove e 10 de março, enquanto os duelos decisivos de volta estão previstos para o dia 17 de março.
Veja os confrontos:
Rangers x Estrela VermelhaBraga x MonacoPorto x LyonAtalanta x Bayer LeverkusenSevilla x West HamBarcelona x GalatasarayRB Leipzig x Spartak Moscou​Betis x Frankfurt
Crédito: FinaldaLigaEuropaserádecididaemSevilla,naEspanha(Foto:Divulgação/UEFA

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