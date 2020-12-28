Barcelona x Eibar; saiba onde assistir e as prováveis escalações dos times

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Após a folga de Natal, o Barcelona volta a campo contra o Eibar nesta terça-feira, às 15h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. As últimas impressões deixadas antes do feriado foram positivas e a equipe de Ronald Koeman vem de quatro jogos de invencibilidade, enquanto o rival é o primeiro fora da zona de rebaixamento.Retorno pós-Natal

- O Eibar é uma equipe competitiva, que tenta pressionar sempre. Futebolisticamente, devemos estar bem, buscar os espaços. Se não estivermos bem, será um jogo complicado. Fisicamente (os jogadores) estão no topo. Não é um problema que descansem quatro dias. Uma folga é importante mentalmente. Deve-se desconectar - analisou o técnico Ronald Koeman.

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Ausência e volta

Apesar do regresso aos gramados, o Barcelona conta com uma baixa importante: Lionel Messi, com dores no tornozelo, prolongou sua estadia na Argentina e não duela contra o Eibar. No entanto, o técnico holandês poderá contar com o retorno de Dembélé para a partida. O francês estava se recuperando de uma lesão desde o último dia cinco de dezembro.

FICHA TÉCNICA:Barcelona x Eibar

Data e horário: 29/12/2020, às 15h15 (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronal Koeman)Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet e Junior Firpo; Busquets e De Jong; Pedri, Coutinho e Griezmann; Braithwaite.

Desfalques: Messi, Piqué, Ansu Fati e Sergi Roberto (machucados). Alba (suspenso).

EIBAR (Técnico: José Luis Mendilibar)Dmitrovic; Pozo, Burgos, Bigas e Arbilla; Leon, Edu, Diop e Gil; Kike e Quique