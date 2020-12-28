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Barcelona x Eibar; saiba onde assistir e as prováveis escalações dos times

Clube catalão joga sem Lionel Messi, mas tem o retorno de Dembélé para o duelo contra o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 12:58

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 12:58
Crédito: AFP
Após a folga de Natal, o Barcelona volta a campo contra o Eibar nesta terça-feira, às 15h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. As últimas impressões deixadas antes do feriado foram positivas e a equipe de Ronald Koeman vem de quatro jogos de invencibilidade, enquanto o rival é o primeiro fora da zona de rebaixamento.Retorno pós-Natal
- O Eibar é uma equipe competitiva, que tenta pressionar sempre. Futebolisticamente, devemos estar bem, buscar os espaços. Se não estivermos bem, será um jogo complicado. Fisicamente (os jogadores) estão no topo. Não é um problema que descansem quatro dias. Uma folga é importante mentalmente. Deve-se desconectar - analisou o técnico Ronald Koeman.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Ausência e volta
Apesar do regresso aos gramados, o Barcelona conta com uma baixa importante: Lionel Messi, com dores no tornozelo, prolongou sua estadia na Argentina e não duela contra o Eibar. No entanto, o técnico holandês poderá contar com o retorno de Dembélé para a partida. O francês estava se recuperando de uma lesão desde o último dia cinco de dezembro.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Eibar
Data e horário: 29/12/2020, às 15h15 (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronal Koeman)Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet e Junior Firpo; Busquets e De Jong; Pedri, Coutinho e Griezmann; Braithwaite.
Desfalques: Messi, Piqué, Ansu Fati e Sergi Roberto (machucados). Alba (suspenso).
EIBAR (Técnico: José Luis Mendilibar)Dmitrovic; Pozo, Burgos, Bigas e Arbilla; Leon, Edu, Diop e Gil; Kike e Quique
Desfalques: Yoshinori Muto, Sergi Enrich, Roberto Correa, Paulo Oliveira, Sergio Cubero e Cote (machucados).

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