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Barcelona x Celta de Vigo: onde assistir e prováveis escalações

Clube catalão ainda sonha com o título de La Liga, mas terá que vencer as duas partidas e torcer por dois tropeços de Real Madrid e Atlético de Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 13:11

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 13:11

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Ainda sonhando com um título improvável de La Liga, o Barcelona terá o Celta de Vigo pela frente. Neste domingo, às 13h30 (de Brasília), a equipe catalã só pode pensar em vencer para continuar viva na briga pelo troféu.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
Antes da partida, Ronald Koeman falou sobre as poucas chances do Barça de ainda conquistar La Liga.- Acho que o importante é acreditar, continuar, vencer e esperar. Sabemos que as chances de vitória são pequenas, mas se ainda houver chances temos que vencer e esperar. Se você analisar a temporada, estávamos com 13 pontos de desvantagem e voltamos com muito esforço. Real e Atlético também perderam pontos. Contra o Granada perdemos uma grande oportunidade, é verdade.
FICHA TÉCNICA​Barcelona x Celta de VigoData e horário: 16/05/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Camp Nou (Barcelona, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBarcelonaTer Stegen; Ronald Araújo, Piqué e Lenglet; Dest, Sergi Roberto, De Jong, Pedri e Jordi Alba; Griezmann e Messi.
Celta de VigoVillar; Mallo, Caceres, Aidoo, Caricol; Beltran; Nolito, Suarez, Solari; Mina, Mendez.

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