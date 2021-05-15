Barcelona x Celta de Vigo: onde assistir e prováveis escalações

Ainda sonhando com um título improvável de La Liga, o Barcelona terá o Celta de Vigo pela frente. Neste domingo, às 13h30 (de Brasília), a equipe catalã só pode pensar em vencer para continuar viva na briga pelo troféu.

Antes da partida, Ronald Koeman falou sobre as poucas chances do Barça de ainda conquistar La Liga.- Acho que o importante é acreditar, continuar, vencer e esperar. Sabemos que as chances de vitória são pequenas, mas se ainda houver chances temos que vencer e esperar. Se você analisar a temporada, estávamos com 13 pontos de desvantagem e voltamos com muito esforço. Real e Atlético também perderam pontos. Contra o Granada perdemos uma grande oportunidade, é verdade.