Barcelona x Cádiz: onde assistir e prováveis escalações

Após a goleada sofrida para o Paris Saint-Germain, o Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol neste domingo. Em casa, a equipe catalã terá o Cádiz como adversário. A bola rola às 10h (de Brasília).
Atualmente, o Barcelona está numa crescente. Dos últimos cinco jogos, os comandados de Koeman venceram todos. Com 46 pontos, ocupam a terceira colocação, nove pontos atrás do líder Atlético de Madrid.- Depois de uma derrota, é sempre bom ter um jogo para mostrar que podemos ser melhores e obter melhores resultados. Temos um bom histórico no campeonato nos últimos meses e temos que continuar . Aceitamos o que aconteceu conosco, mas temos que reagir. O mundo não acaba depois de uma derrota. Temos que analisar os fracassos e melhorar as coisas. Conversar e treinar, principalmente outro dia estávamos em baixa no nosso jogo de bola, tivemos muitas derrotas, então você dar opções ao contrário. na reação. Espero que a equipe saia forte amanhã - disse Ronald Koeman.
FICHA TÉCNICA
Barcelona x CádizData e horário: 21/02/2021, às 10h (de Brasília)Local: Camp Nou (Barcelona, ESP)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Treinador: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Pique, Lenglet, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Trincao, Messi, Griezmann
Desfalques: Fati, Coutinho e Sergi Roberto (lesionados).
Cádiz (Treinador: Álvaro Cervera)Ledesma; Iza, Alcala, Mauro, Espino; Sanchez, Jonsson, Fali, Perea; Lozano, Negredo
Desfalques: Augusto Fernández, Carlos Akapo, Luismi Quezada (lesionados); Juan Cala (suspenso).