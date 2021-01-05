Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e prováveis escalações

O Barcelona encara o Athletic Bilbao nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), em rodada adiada do Campeonato Espanhol. A equipe de Ronald Koeman busca chegar na 3ª colocação da competição e entrar de vez na briga pelo título da La Liga com Atlético de Madrid e Real Madrid. O clube enfrenta um rival em crise e com técnico novo.Apreensão
Na última terça-feira, dois membros da comissão técnica do Barça testaram positivo para Covid-19 e o elenco teve que passar por uma bateria de exames de última hora. Todos os atletas deram negativo, a partida está confirmada, mas o clube atrasou seu planejamento com relação aos treinos planejados pelo técnico holandês.
Crise no rival
Apesar do susto na Catalunha, o Athletic Bilbao é quem passa por maiores problemas esportivos. A equipe chega para este jogo após vencer o Elche, mas sem Gaizka Garitano. Mesmo com o triunfo, a decisão já estava tomada após a derrota no clássico para a Real Sociedad e Marcelino García Toral foi contratado para arrumar a casa.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Athletic Bilbao
Data e horário: 6/1/2021, às 17h (de Brasília)Local: San Mamés, em Bilbao(ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATHLETIC BILBAO (Técnico: Marcelino García Toral)Unai Simon; Capa, Nunez, Martinez e Berchiche; Berenguer, Vesga, Garcia e Muniain; Williams e Villalibre.
Desfalques: Peru Nolaskoain, Yeray Alvarez e Unai Lopez (machucados).
BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet e Alba; Pedri, Pjanic e De Jong; Messi, Griezmann e Dembélé.
Desfalques: Philippe Coutinho, Gerard Pique, Sergi Roberto e Ansu Fati (machucados).