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futebol

Barcelona volta a estudar contratação de Diogo Dalot

Lateral pertence ao Manchester United, mas está emprestado ao Milan.
Ele tem contrato com o clube inglês até 2023...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 09:28

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 09:28

Crédito: Divulgação/Milan
Ainda buscando reforçar suas laterais, o Barcelona tem um velho alvo na mira. Conforme publica o "Mundo Deportivo", o clube catalão estuda o nome de Diogo Dalot e prepara uma nova investida pelo português.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
Dalot pertence ao Manchester United, mas está emprestado ao Milan nesta temporada. O lateral está na mira do Barça desde 2018, quando saiu do Porto para se juntar aos Red Devils. Os culés, assim, pretendem desembolsar cerca de 11 milhões de euros para poder contar com o lateral que tem contrato até 2023 com o Manchester United.
Na atual temporada, Dalot vem tendo destaque no Milan. Ele atuou em 15 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

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