Barcelona volta a estudar contratação de Diogo Dalot

Ainda buscando reforçar suas laterais, o Barcelona tem um velho alvo na mira. Conforme publica o "Mundo Deportivo", o clube catalão estuda o nome de Diogo Dalot e prepara uma nova investida pelo português.

Dalot pertence ao Manchester United, mas está emprestado ao Milan nesta temporada. O lateral está na mira do Barça desde 2018, quando saiu do Porto para se juntar aos Red Devils. Os culés, assim, pretendem desembolsar cerca de 11 milhões de euros para poder contar com o lateral que tem contrato até 2023 com o Manchester United.