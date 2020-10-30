Barcelona visita o Alavés tentando se recuperar após duas derrota seguidas

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Depois de duas derrotas consecutivas pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona entra em campo neste sábado para enfrentar o Alavés, fora de casa. Os blaugranas viajam até o País Basco tentando subir na tabela e se aproximar dos líderes. O jogo acontece no Estadio Mendizorroza, às 17h (de Brasília).

+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOLApós perder para Getafe e Real Madrid, o time de Ronald Koeman tenta uma vitória para voltar a figurar na parte de cima da tabela. Em crise política, o clube vive dias de incerteza após a renúncia do agora ex-presidente Josep Maria Bartomeu. Se a vida no Espanhol está difícil, na Liga dos Campeões, porém, a fase é boa. São duas vitórias em dois jogos.

O técnico do Barcelona falou em entrevista coletiva sobre a forma do time e disse que pode repetir o time que venceu a Juventus, mas que o aspecto físico deverá ser levado em conta. O Barcelona vem numa grande sequência de jogos por conta do calendário apertado.

- O Alavés tem opções de sistema diferentes. Mas o mais importante é falarmos sobre nós próprios e jogarmos com ritmo elevado, como no outro dia. É possível repetir (o time), mas é preciso olhar para o aspecto físico. Dá para ver que o time vai melhorar. Contra a Juventus fizemos um jogo completo, mas falhamos muito na frente do gol. Dá para perceber que sabemos buscar espaços melhor do que antes - disse Koeman.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕESAlavés: Pacheco; Navarro, Laguardia, Lejeune e Duarte; Mendez, Pina, Battaglia e Jota; Pérez e Joselu.