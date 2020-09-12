Barcelona vence amistoso com direito a gol de Philippe Coutinho

Crédito: Coutinho marcou o terceiro gol do Barcelona na partida contra o Nàstic (Divulgação / Barcelona

No primeiro amistoso de preparação para a temporada, o Barcelona venceu o Nàstic por 3 a 1 com direito a gol de Philippe Coutinho. Na primeira partida sob comando do técnico Ronald Koeman, os culés venceram a primeira etapa por 2 a 1 com gols de Dembélé e Griezmann, enquanto o brasileiro fechou o placar na segunda etapa.

O técnico holandês arrumou a equipe no 4-2-3-1, sendo Messi a figura mais avançada do time no primeiro tempo. O argentino, inclusive, deixou Griezmann cobrar pênalti no primeiro tempo e saiu sem marcar gols. O jovem Pedri, de 17 anos, foi titular e mostrou qualidade e mobilidade no time principal.

Como havia antecipado durante a semana, Koeman só deu 45 minutos para todos os atletas e mudou todos os jogadores para a segunda etapa. Bastou cinco minutos para Coutinho, que será aproveitado pelo novo comandante, marcar o terceiro gol blaugrana na partida, o segundo de pênalti.