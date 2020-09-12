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futebol

Barcelona vence amistoso com direito a gol de Philippe Coutinho

Equipe de Ronald Koeman venceu Nàstic por 3 a 1, mas Messi passou em branco na partida...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 16:20

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 16:20
Crédito: Coutinho marcou o terceiro gol do Barcelona na partida contra o Nàstic (Divulgação / Barcelona
No primeiro amistoso de preparação para a temporada, o Barcelona venceu o Nàstic por 3 a 1 com direito a gol de Philippe Coutinho. Na primeira partida sob comando do técnico Ronald Koeman, os culés venceram a primeira etapa por 2 a 1 com gols de Dembélé e Griezmann, enquanto o brasileiro fechou o placar na segunda etapa.
O técnico holandês arrumou a equipe no 4-2-3-1, sendo Messi a figura mais avançada do time no primeiro tempo. O argentino, inclusive, deixou Griezmann cobrar pênalti no primeiro tempo e saiu sem marcar gols. O jovem Pedri, de 17 anos, foi titular e mostrou qualidade e mobilidade no time principal.
Como havia antecipado durante a semana, Koeman só deu 45 minutos para todos os atletas e mudou todos os jogadores para a segunda etapa. Bastou cinco minutos para Coutinho, que será aproveitado pelo novo comandante, marcar o terceiro gol blaugrana na partida, o segundo de pênalti.
Além do brasileiro, a imprensa catalã destacou a participação do português Francisco Trincão, recém-contratado e uma das maiores expectativas para a temporada. O Barcelona segue em preparação e encara o Villarreal pelo Campeonato Espanhol no próximo dia 27 de setembro na primeira partida oficial da equipe.

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