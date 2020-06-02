Barcelona teve sete casos positivos no plantel para o novo coronavírus

O Barcelona teve em seu elenco sete casos de coronavírus confirmados nos testes feitos pela LaLiga, de acordo com informações da “RAC1”. Dentre os contaminados estavam cinco atletas da equipe principal e dois membros da comissão técnica do clube. No entanto, quando os exames foram feitos, no início do último mês de março, os culés não haviam divulgado nenhuma informação a respeito dos positivos para COVID-19.
Quando os resultados saíram, os casos eram passados e todos os sete indivíduos já estavam recuperados da doença. Com isso, todos os contaminados poderiam voltar a participar dos treinamentos após o aval das autoridades sanitárias da Espanha liberarem o retorno aos trabalhos de maneira gradual.
Apesar de não ter exposto os casos que do plantel, atualmente os blaugranas seguem uma rotina normal de trabalho visando a preparação para o jogo contra o Mallorca, no próximo dia 13. Com exceção dos lesionados, todo o elenco treina normalmente, o que quer dizer que nenhum atleta tem risco de contaminar um companheiro.E MAIS:De volta nessa quarta-feira, Liga Portuguesa tem recorde de brasileirosPresidente do Benfica diz que se não fosse a COVID-19 teria feito mais de R$ 1 bilhão em venda de jogadoresPaquetá recusa proposta de clube italiano, segundo jornalGabriel Jesus também se manifesta contra o racismo pela internet E MAIS: