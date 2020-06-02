Barcelona teve sete casos positivos no plantel para o novo coronavírus

Crédito: Antes do retorno aos treinos, sete membros do Barcelona haviam testado positivo para COVID-19 (Reprodução/ Dugout

O Barcelona teve em seu elenco sete casos de coronavírus confirmados nos testes feitos pela LaLiga, de acordo com informações da “RAC1”. Dentre os contaminados estavam cinco atletas da equipe principal e dois membros da comissão técnica do clube. No entanto, quando os exames foram feitos, no início do último mês de março, os culés não haviam divulgado nenhuma informação a respeito dos positivos para COVID-19.

Quando os resultados saíram, os casos eram passados e todos os sete indivíduos já estavam recuperados da doença. Com isso, todos os contaminados poderiam voltar a participar dos treinamentos após o aval das autoridades sanitárias da Espanha liberarem o retorno aos trabalhos de maneira gradual.