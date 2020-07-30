Barcelona tenta vender Braithwaite para Everton ou West Ham

O Barcelona está negociando a venda do atacante Martin Braithwaite com clubes da Inglaterra, como Everton e West Ham, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O time de Liverpool possui boas relações com os culés devido aos acordos de mercados anteriores, enquanto os londrinos seguem o dinamarquês desde os tempos de Leganés.
Os dirigentes blaugranas querem recuperar o investimento feito e tentam vender o atleta pelos mesmos 18 milhões de euros (R$ 108 milhões) pagos em março. Outras equipes espanholas também correm por fora na disputa pelo camisa 19, como o Valladolid, Real Sociedad e o Sevilla.
Braithwaite não pode disputar a Liga dos Campeões e não interessa ao clube catalão, uma vez que chegou para ajudar um elenco que sofria com muitas lesões. No entanto, a paralisação do futebol por conta da pandemia atrapalhou os planos do jogador, outras estrelas se recuperaram fisicamente e o dinamarquês perdeu o pouco espaço que tinha.