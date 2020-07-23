Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona tenta recuperar Dembélé para a Liga dos Campeões

Quique Setién acredita que o francês é uma peça importante para conquistar o título...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2020 às 16:19
Crédito: Josep LAGO / AFP
Recuperar Ousmane Dembélé para o retorno da Liga dos Campeões é a prioridade no Barcelona. Com estimativa de retorno para agosto, o francês é acompanhado de perto por Setién, que acredita que a incorporação do atacante é essencial na briga pelo título, informa o "Mundo Deportivo".
Dembélé se recupera de uma operação feita em fevereiro. Após seis meses fora, pode ser que o francês volte a atuar ainda nesta temporada. Braithwaite, contratado para substituir o francês, não pode jogar a Liga dos Campeões por não ter sido registrado no prazo.
Nas etapas finais de recuperação, Dembélé ainda não sabe se estará em campo contra o Napoli no próximo dia 8, às 16h (horário de Brasília). Caso não jogue e o Barcelona passe de fase, o francês poderá atuar nas próximas partidas da competição.
Com a equipe de férias até a terça-feira, Dembélé é o único jogador lesionado que permanecerá no centro de treinamento fazendo sua rotina de recuperação.
Na próxima semana, quando a equipe retornar aos treinamentos, Ousmane já poderá começar a trabalhar com o grupo para gradualmente entrar em sua dinâmica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados