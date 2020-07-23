Barcelona tenta recuperar Dembélé para a Liga dos Campeões

Crédito: Josep LAGO / AFP

Recuperar Ousmane Dembélé para o retorno da Liga dos Campeões é a prioridade no Barcelona. Com estimativa de retorno para agosto, o francês é acompanhado de perto por Setién, que acredita que a incorporação do atacante é essencial na briga pelo título, informa o "Mundo Deportivo".

Dembélé se recupera de uma operação feita em fevereiro. Após seis meses fora, pode ser que o francês volte a atuar ainda nesta temporada. Braithwaite, contratado para substituir o francês, não pode jogar a Liga dos Campeões por não ter sido registrado no prazo.

Nas etapas finais de recuperação, Dembélé ainda não sabe se estará em campo contra o Napoli no próximo dia 8, às 16h (horário de Brasília). Caso não jogue e o Barcelona passe de fase, o francês poderá atuar nas próximas partidas da competição.

Com a equipe de férias até a terça-feira, Dembélé é o único jogador lesionado que permanecerá no centro de treinamento fazendo sua rotina de recuperação.