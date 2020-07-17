Barcelona só deve contratar Alaba sem custos no próximo ano

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial

O lateral esquerdo Alaba, atualmente no Bayern de Munique, só chegará ao Barcelona se for sem custos ao final do seu contrato em 2021. A “Sky Sports” informou que o austríaco está na agenda da equipe culé para o próximo ano. A crise financeira que atingiu o time catalão impede que um investimento seja feito nesta janela de transferências.

O polivalente atleta, que também atua como zagueiro, recusou diversas propostas de renovação contratual com os bávaros. O jogador tem o desejo de participar do Campeonato Espanhol e já foi sondado também pelo Real Madrid.