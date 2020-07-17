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futebol

Barcelona só deve contratar Alaba sem custos no próximo ano

Clube passa por crise financeira e espera que lateral austríaco não renove contrato com o Bayern de Munique. Vínculo entre clube e jogador termina no final da próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2020 às 14:20

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 14:20

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
O lateral esquerdo Alaba, atualmente no Bayern de Munique, só chegará ao Barcelona se for sem custos ao final do seu contrato em 2021. A “Sky Sports” informou que o austríaco está na agenda da equipe culé para o próximo ano. A crise financeira que atingiu o time catalão impede que um investimento seja feito nesta janela de transferências.
O polivalente atleta, que também atua como zagueiro, recusou diversas propostas de renovação contratual com os bávaros. O jogador tem o desejo de participar do Campeonato Espanhol e já foi sondado também pelo Real Madrid.
Aos 28 anos, Alaba é peça chave no esquema do Bayern de Munique e foi muito utilizado na temporada, tendo participado de 38 jogos, marcado dois gols e dado duas assistências. Os próximos meses devem ser de sucessivas tentativas de renovação de seu vínculo com os alemães, mas caso não entre em acordo, há um destino provável para o futuro.

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