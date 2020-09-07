Barcelona se interessa por Thiago Alcântara para próxima temporada

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O Barcelona entrou em contato com o entorno do meio-campista Thiago Alcântara, de acordo com o “Bild”. O clube catalão está em fase de montagem do elenco para a próxima temporada sob comando de Ronald Koeman e tem, além do espanhol, Lautaro Martínez, Memphis Depay e Wijnaldum como alvos favoritos.

Apesar do holandês do Liverpool ser o favorito do novo comandante, o nome do jogador do Bayern de Munique começa a ganhar força e na Alemanha dizem que Thiago pode até deixar de lado a oferta da equipe campeã inglesa para retornar ao time em que foi formado ao lado do irmão Rafinha Alcântara.