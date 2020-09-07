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futebol

Barcelona se interessa por Thiago Alcântara para próxima temporada

Clube já fez contato com o entorno do jogador criado em La Masia, mas a preferência do técnico Ronald Koeman é Wijnaldum, do Liverpool e seleção holandesa...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 13:27

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 13:27
Crédito: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP
O Barcelona entrou em contato com o entorno do meio-campista Thiago Alcântara, de acordo com o “Bild”. O clube catalão está em fase de montagem do elenco para a próxima temporada sob comando de Ronald Koeman e tem, além do espanhol, Lautaro Martínez, Memphis Depay e Wijnaldum como alvos favoritos.
Apesar do holandês do Liverpool ser o favorito do novo comandante, o nome do jogador do Bayern de Munique começa a ganhar força e na Alemanha dizem que Thiago pode até deixar de lado a oferta da equipe campeã inglesa para retornar ao time em que foi formado ao lado do irmão Rafinha Alcântara.
As informações do jornal também indicam que o brasileiro naturalizado espanhol já colocou à venda sua casa em Munique, confirmando que uma mudança está próxima de acontecer. O meio-campista tem contrato apenas até 2021 e possui boa relação com Philippe Coutinho, que retornou ao clube blaugrana após um ano emprestado aos bávaros.

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