Barcelona se interessa por Thiago Alcântara para próxima temporada

O Barcelona entrou em contato com o entorno do meio-campista Thiago Alcântara, de acordo com o “Bild”. O clube catalão está em fase de montagem do elenco para a próxima temporada sob comando de Ronald Koeman e tem, além do espanhol, Lautaro Martínez, Memphis Depay e Wijnaldum como alvos favoritos.
Apesar do holandês do Liverpool ser o favorito do novo comandante, o nome do jogador do Bayern de Munique começa a ganhar força e na Alemanha dizem que Thiago pode até deixar de lado a oferta da equipe campeã inglesa para retornar ao time em que foi formado ao lado do irmão Rafinha Alcântara.
As informações do jornal também indicam que o brasileiro naturalizado espanhol já colocou à venda sua casa em Munique, confirmando que uma mudança está próxima de acontecer. O meio-campista tem contrato apenas até 2021 e possui boa relação com Philippe Coutinho, que retornou ao clube blaugrana após um ano emprestado aos bávaros.