Barcelona se interessa por jovem goleiro português do Sporting

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O Barcelona pode estar interessado na contratação do goleiro Maximiano, do Sporting, de acordo com o jornal “A Bola”, que pode custar cerca de 16 milhões de euros (R$ 90 milhões). Apesar do rumor, não existe nenhuma movimentação por parte da cúpula blaugrana para ir atrás do jovem de 21 anos, pois o principal interesse é acertar a renovação contratual de Ter Stegen.

No entanto, os culés enxergam no português um nome para competir com o alemão, atualmente titular indiscutível da posição. Maximiano também chegaria para ocupar o lugar do brasileiro Neto que deve sair ao final da temporada. O atleta do Sporting também é visto como um possível futuro dono das redes do Camp Nou.