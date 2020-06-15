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futebol

Barcelona se interessa por jovem goleiro português do Sporting

Maximiano atrai atenção de grandes clubes europeus após boas aparições na temporada. Culés enxergam nome para brigar pela posição com Ter Stegen e ser futuro da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 12:24

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 12:24

Crédito: FILIPE AMORIM / AFP
O Barcelona pode estar interessado na contratação do goleiro Maximiano, do Sporting, de acordo com o jornal “A Bola”, que pode custar cerca de 16 milhões de euros (R$ 90 milhões). Apesar do rumor, não existe nenhuma movimentação por parte da cúpula blaugrana para ir atrás do jovem de 21 anos, pois o principal interesse é acertar a renovação contratual de Ter Stegen.
No entanto, os culés enxergam no português um nome para competir com o alemão, atualmente titular indiscutível da posição. Maximiano também chegaria para ocupar o lugar do brasileiro Neto que deve sair ao final da temporada. O atleta do Sporting também é visto como um possível futuro dono das redes do Camp Nou.
O goleiro também interessa outros clubes, como o Dortmund, que pode perder Burki, e Milan, que está com dificuldades na renovação com Donnarumma. Em Portugal, uma negociação é vista com bons olhos para o atleta que ganhou posição nesta época devido a lesão do titular Renan Ribeiro.E MAIS:Presidente do Napoli taxa destaques do time com valor muito altoDefensor do Dortmund disse que nunca recebeu proposta do RealTécnico do Barcelona elogia Griezamann apesar de jogo discretoIker Casillas renuncia candidatura a presidência da Federação Espanhola E MAIS:

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