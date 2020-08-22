Barcelona se interessa pelo lateral-esquerdo espanhol Angeliño

Após o vexame na Liga dos Campeões, quando foi eliminado pelo Bayern de Munique com uma derrota por 8 a 2, o Barcelona promete fazer uma reformulação geral em seu elenco e pode ter muitas mudanças para a próxima temporada. E de acordo com o site "Footmercato", o clube espanhol tem interesse no lateral-esquerdo Angeliño.O atleta pertence ao Manchester City, mas no início do ano foi emprestado ao RB Leipzig, da Alemanha, onde fez grandes partidas e se destacou muito. Com o fim da temporada, o ala voltou ao clube inglês, que ouvirá propostas pelo jogador.