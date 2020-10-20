Barcelona renova os contratos de Ter Stegen, Piqué, Lenglet e De Jong

Após a vitória sobre o Ferencváros, pela Liga dos Campeões, o Barcelona anunciou a renovação de quatro jogadores considerados titulares por Ronald Koeman: o goleiro Ter Stegen, os zagueiros Piqué e Lenglet, e o meio-campista De Jong.A renovação com o goleiro alemão já estava perto de ser assinada nos últimos dias e era um dos principais objetivos do presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, antes das eleições. O novo contrato do arqueiro é válido até 2025, com cláusula de 500 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões).