Barcelona renova os contratos de Ter Stegen, Piqué, Lenglet e De Jong

Após a vitória sobre o Ferencváros, pela Liga dos Campeões, o Barcelona anunciou a renovação de quatro jogadores considerados titulares por Ronald Koeman: o goleiro Ter Stegen, os zagueiros Piqué e Lenglet, e o meio-campista De Jong.A renovação com o goleiro alemão já estava perto de ser assinada nos últimos dias e era um dos principais objetivos do presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, antes das eleições. O novo contrato do arqueiro é válido até 2025, com cláusula de 500 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões).
O zagueiro Piqué assina até 2024, com o valor da multa rescisória estipulado igual ao goleiro Ter Stegen. Ídolo do clube, o defensor tem 548 partidas disputadas com a camisa blaugrana.
Lenglet e De Jong assinaram o novo vínculo até 2026. O defensor terá cláusula de 300 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão), enquanto o meio-campista holandês tem o valor estipulado em 400 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões).