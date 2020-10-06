Barcelona renova contrato de goleiro promessa das categorias de base

O Barcelona acertou a renovação de contrato do goleiro Iñaki Peña, de 21 anos, que é formado nas categorias de base do clube. A informação é do jornal "Sport", e, por enquanto, o clube catalão não formalizou a extensão de vínculo do arqueiro.O contrato de Peña, que atualmente é o terceiro goleiro do Barcelona, iria até junho de 2021, ou seja, até o fim da atual temporada. O novo acordo por mais dois anos, até junho de 2023.