Barcelona rejeita duas propostas pelo lateral direito Emerson Royal

O Barcelona recusou duas propostas de Everton e Milan pelo lateral direito Emerson Royal, de acordo com o “Mundo Deportivo”. Os culés querem cerca de 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) pelo atleta, valor considerado fora de mercado pelos times interessados. O brasileiro está emprestado ao Betis até 2021 e caso os catalães decidam vendê-lo, devem pagar uma multa de nove milhões de euros (R$ 58,5 milhões) a equipe de Sevilha.O Milan já havia tido uma proposta inicial de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) rejeitada, mas fez outra oferta de 18 milhões de euros (R$ 117 milhões) em que iria ceder o meio-campista Lucas Paquetá ao Betis. Os culés negaram, pois só iriam ficar com nove milhões de euros (R$ 58,5 milhões), além dos direitos econômicos brasileiro revelado pelo Flamengo.