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futebol

Barcelona rejeita duas propostas pelo lateral direito Emerson Royal

Milan e Everton fizeram propostas, mas não alcançaram valor pretendido pelo clube culé. Defensor está emprestado ao Betis e Barça teria que pagar multa ao time de Sevilha...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 08:56

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 08:56
Crédito: Ricardo Nogueira
O Barcelona recusou duas propostas de Everton e Milan pelo lateral direito Emerson Royal, de acordo com o “Mundo Deportivo”. Os culés querem cerca de 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) pelo atleta, valor considerado fora de mercado pelos times interessados. O brasileiro está emprestado ao Betis até 2021 e caso os catalães decidam vendê-lo, devem pagar uma multa de nove milhões de euros (R$ 58,5 milhões) a equipe de Sevilha.O Milan já havia tido uma proposta inicial de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) rejeitada, mas fez outra oferta de 18 milhões de euros (R$ 117 milhões) em que iria ceder o meio-campista Lucas Paquetá ao Betis. Os culés negaram, pois só iriam ficar com nove milhões de euros (R$ 58,5 milhões), além dos direitos econômicos brasileiro revelado pelo Flamengo.
O Everton propôs um empréstimo de dois anos por Emerson com uma cláusula de compra obrigatória em uma operação que iria deixar pouco mais de 20 milhões de euros (R$130 milhões) nos cofres do Barcelona. O clube catalão quer vender, por se encontrar em uma crise financeira, mas não recebe propostas que se enquadram com o objetivo dos dirigentes.

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