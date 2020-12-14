Barcelona recorda histórica virada contra o PSG nas redes sociais

As oitavas de final da Liga dos Campeões colocarão Barcelona e PSG frente a frente novamente. Com uma virada histórica na temporada de 2016/17, o Baça conseguiu a classificação vencendo por 6 a 1. Nas redes sociais, o clube catalão relembrou a partida.
"No último episódio de Barcelona e PSG...", escreveu.
A partida ficou marcada pela histórica virada. Na ida, em Paris, o Barcelona havia perdido por 4 a 0. Neymar, hoje na equipe francesa, foi um dos destaques da equipe catalã.
O Barcelona eliminou o Paris Saint-Germain em todas as quatro vezes em que se enfrentaram em fases eliminatórias da Liga dos Campeões. As partidas ocorrerão entre fevereiro e março.