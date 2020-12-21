Barcelona quer vender Coutinho e jornal explica as razões dos catalães

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Vivendo uma grave crise financeira, o Barcelona deseja vender o meio-campista brasileiro Philippe Coutinho. Após voltar de empréstimo do Bayern de Munique, o camisa 14 não repetiu as boas atuações de outros momentos e vem perdendo espaço com o técnico Ronald Koeman.

+ Veja a tabela da La LigaNo entanto, a necessidade de fazer caixa não é a única razão para que os catalães queiram se desfazer do atleta. Segundo o jornal "Sport", o Barcelona, quando assinou com o meia, colocou uma cláusula contratual dizendo que caso Coutinho completasse 100 jogos o Liverpool receberia uma quantia por bônus.

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