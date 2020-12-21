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futebol

Barcelona quer vender Coutinho e jornal explica as razões dos catalães

Com 90 jogos disputados pelo clube espanhol, catalães precisarão pagar quase R$ 126 milhões ao Liverpool caso complete 100 partidas. Em crise financeira, Barça quer vendê-lo...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 19:44

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 19:44

Crédito: JOSEP LAGO / AFP
Vivendo uma grave crise financeira, o Barcelona deseja vender o meio-campista brasileiro Philippe Coutinho. Após voltar de empréstimo do Bayern de Munique, o camisa 14 não repetiu as boas atuações de outros momentos e vem perdendo espaço com o técnico Ronald Koeman.
+ Veja a tabela da La LigaNo entanto, a necessidade de fazer caixa não é a única razão para que os catalães queiram se desfazer do atleta. Segundo o jornal "Sport", o Barcelona, quando assinou com o meia, colocou uma cláusula contratual dizendo que caso Coutinho completasse 100 jogos o Liverpool receberia uma quantia por bônus.
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O portal da Catalunha disse que o valor a ser pago pelos blaugranas aos Reds é de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões). Até o momento, Coutinho tem 90 jogos com a camisa do Barcelona e diante da proximidade de janela de inverno o clube deseja se desfazer do atleta para não pagar o montante aos ingleses.

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