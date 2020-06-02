Barcelona quer repatriar Eric García, do Manchester City

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Criado na base do Barcelona, Eric García deixou o clube catalão para se juntar ao Manchester City. Agora, o Barça estuda repatriar seu ex-zagueiro e, de acordo com a ESPN, já perguntou sobre incluir o jogador em uma troca por Nélson Semedo.

O interesse do Barça no jogador vem da dificuldade em encontrar um zagueiro assim no mercado. Com apenas 19 anos, é uma joia e, além disso, já conhece o clube e é amigo de Ansu Fati, outra promessa da equipe catalã.

O Manchester City, porém, não deseja vender seu jogador. Eric García tem contrato até 2022 e Pep Guardiola o considera uma grande promessa do futebol.