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futebol

Barcelona quer repatriar Eric García, do Manchester City

Ideia do clube catalão é incluir o jogador no negócio por Nélson Semedo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2020 às 18:20

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 18:20

Crédito: Divulgação
Criado na base do Barcelona, Eric García deixou o clube catalão para se juntar ao Manchester City. Agora, o Barça estuda repatriar seu ex-zagueiro e, de acordo com a ESPN, já perguntou sobre incluir o jogador em uma troca por Nélson Semedo.
O interesse do Barça no jogador vem da dificuldade em encontrar um zagueiro assim no mercado. Com apenas 19 anos, é uma joia e, além disso, já conhece o clube e é amigo de Ansu Fati, outra promessa da equipe catalã.
O Manchester City, porém, não deseja vender seu jogador. Eric García tem contrato até 2022 e Pep Guardiola o considera uma grande promessa do futebol.
Caso queira manter o zagueiro, os Citizens precisarão aumentar o contrato de García. O Barça continua atento ao espanhol e tudo pode depender do tempo que ele terá em campo na Inglaterra. E MAIS:O futebol voltou na Terrinha! Veja o que ainda está em disputa no Campeonato PortuguêsPorto visita Famalicão no retorno do Português em busca do títuloJô, André Santos... Veja a lista dos piores negócios da Premier LeagueBrasileiro fala em adaptação durante a quarentena e celebra retomada dos treinamentosPSG reforça interesse em Thomas Partey, do Atlético de Madrid E MAIS:

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