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futebol

Barcelona quer renovar o contrato do goleiro alemão Ter Stegen

Arqueiro tem contrato com o Barcelona até 2022 e foi um dos poucos que não foi criticado pelo desempenho fraco do clube na última temporada...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 15:02

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 15:02
Crédito: AFP
Com contrato até junho de 2022 com o Barcelona, o goleiro Ter Stegen já atrai os holofotes da direção blaugrana. De acordo com informações do jornal "Sport", o clube catalão quer estender o vínculo do arqueiro alemão assim que a atual janela de transferências se encerrar.
O portal revelou que nas negociações para contratar o técnico Ronald Koeman, o Barcelona não aceitou que o holandês levasse consigo um preparador de goleiros para fazer parte de sua comissão técnica. O motivo foi a boa relação entre Ter Stegen e José Ramón de la Fuente, responsável por esta função no Barça.
Renovar o vínculo de Ter Stegen, que está com 28 anos, é uma das principais intenções do atual presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, antes de deixar o clube. As eleições presidenciais na equipe catalã estão marcadas para março de 2021.
Atualmente lesionado, o goleiro Ter Stegen se recupera de uma cirurgia no joelho direito realizada após a eliminação na Liga dos Campeões. No início oficial da temporada, o brasileiro Neto será o titular do Barcelona no gol.

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