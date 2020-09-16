Barcelona quer renovar o contrato do goleiro alemão Ter Stegen

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Com contrato até junho de 2022 com o Barcelona, o goleiro Ter Stegen já atrai os holofotes da direção blaugrana. De acordo com informações do jornal "Sport", o clube catalão quer estender o vínculo do arqueiro alemão assim que a atual janela de transferências se encerrar.

O portal revelou que nas negociações para contratar o técnico Ronald Koeman, o Barcelona não aceitou que o holandês levasse consigo um preparador de goleiros para fazer parte de sua comissão técnica. O motivo foi a boa relação entre Ter Stegen e José Ramón de la Fuente, responsável por esta função no Barça.

Renovar o vínculo de Ter Stegen, que está com 28 anos, é uma das principais intenções do atual presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, antes de deixar o clube. As eleições presidenciais na equipe catalã estão marcadas para março de 2021.