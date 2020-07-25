Barcelona quer renovar contrato de Ansu Fati com cláusula milionária

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Uma das principais revelações das categorias de base do Barcelona nos últimos anos, o atacante Ansu Fati pode ter seu contrato renovado com o clube catalão. De acordo com informações do jornal "Sport", o vínculo do atleta com a equipe espanhola é de jogador de base ainda e o Barça deseja um acordo de jogador do time principal.

O portal diz que a intenção dos espanhóis é aumentar a cláusula de rescisão do jogador para 300 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão), além de dar um grande aumento salarial para o atleta de 17 anos, que já vem sofrendo assédio de clubes do Velho Continente, como o Manchester United.