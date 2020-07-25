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futebol

Barcelona quer renovar contrato de Ansu Fati com cláusula milionária

Jogador de 17 anos ainda tem contrato de atleta de base e começa a atrair o interesse de equipes do Velho Continente...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 14:19

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 14:19

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Uma das principais revelações das categorias de base do Barcelona nos últimos anos, o atacante Ansu Fati pode ter seu contrato renovado com o clube catalão. De acordo com informações do jornal "Sport", o vínculo do atleta com a equipe espanhola é de jogador de base ainda e o Barça deseja um acordo de jogador do time principal.
O portal diz que a intenção dos espanhóis é aumentar a cláusula de rescisão do jogador para 300 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão), além de dar um grande aumento salarial para o atleta de 17 anos, que já vem sofrendo assédio de clubes do Velho Continente, como o Manchester United.
Ansu Fati estreou como profissional na atual temporada, e em 32 jogos marcou oito gols com a camisa blaugrana. O jogador também deu uma assistência.

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