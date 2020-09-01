Barcelona quer oferecer novo contrato para Messi até 2023

Crédito: Divulgação / Barcelona

Uma reunião entre Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, e Jorge Messi, pai do craque argentino, pode acontecer nesta quarta-feira na Catalunha, segundo o “Mundo Deportivo”. O clube culé irá insistir na questão da renovação de contrato do camisa 10 até a temporada 2022/2023, após o fim da Copa do Mundo do Catar.Os blaugranas não estão dispostos a conversar sobre uma saída de Lionel Messi, mas principalmente por uma saída sem custos. O clube tem respaldo do contrato e está seguro, segundo seus advogados, de que o argentino não pode sair sem pagar uma cláusula de 700 milhões de euros (mais de 4 bilhões) imposta no acordo.

Já Jorge Messi irá conversar sobre as opções para o filho, uma vez que o camisa 10 não se vê vestindo a camisa culé, além de não acreditar no projeto de Koeman e não concordar com algumas atitudes do novo técnico. O pai do atleta quer buscar uma saída amistosa para que o caso não tenha que ser decidido no tribunal.