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futebol

Barcelona quer oferecer novo contrato para Messi até 2023

Josep Maria Bartomeu, presidente do clube, deve se encontrar com o pai do jogador nesta semana. Jorge Messi irá tentar encontrar uma saída amistosa para o filho...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 09:09

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 09:09
Crédito: Divulgação / Barcelona
Uma reunião entre Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, e Jorge Messi, pai do craque argentino, pode acontecer nesta quarta-feira na Catalunha, segundo o “Mundo Deportivo”. O clube culé irá insistir na questão da renovação de contrato do camisa 10 até a temporada 2022/2023, após o fim da Copa do Mundo do Catar.Os blaugranas não estão dispostos a conversar sobre uma saída de Lionel Messi, mas principalmente por uma saída sem custos. O clube tem respaldo do contrato e está seguro, segundo seus advogados, de que o argentino não pode sair sem pagar uma cláusula de 700 milhões de euros (mais de 4 bilhões) imposta no acordo.
Já Jorge Messi irá conversar sobre as opções para o filho, uma vez que o camisa 10 não se vê vestindo a camisa culé, além de não acreditar no projeto de Koeman e não concordar com algumas atitudes do novo técnico. O pai do atleta quer buscar uma saída amistosa para que o caso não tenha que ser decidido no tribunal.
A situação é delicada e Messi força uma saída a todo custo, como quando não comparece aos exames de Covid-19 e falta treinos de preparação para a próxima temporada. O futuro do camisa 10 segue incerto, mas é provável que o argentino só consiga sair livre do clube no próximo ano, no fim do seu vínculo.

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