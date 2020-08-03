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futebol

Barcelona quer blindar Ansu Fati com multa de R$ 2,4 bilhões

Atacante espanhol é visto como uma das principais joias do futebol mundial...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 12:23

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 12:23

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Depois de perder Neymar para o Paris Saint-Germain, o Barcelona não quer que nenhuma de suas joias deixe o clube. De acordo com o "Marca", a direção do clube catalão trabalha para renovar com Ansu Fati e colocar uma cláusula de rescisão no valor de 400 milhões de euros (cerca de R$ 2,4 bilhões).
Com um valor tão alto, a diretoria do Barcelona acredita que Ansu Fati estaria blindado e nenhum clube seria capaz de investir isso tudo em um jovem jogador.
Fati atuou em 32 partidas nesta temporada, marcou oito gols e deu apenas uma assistência.

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