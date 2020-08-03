Barcelona quer blindar Ansu Fati com multa de R$ 2,4 bilhões

Depois de perder Neymar para o Paris Saint-Germain, o Barcelona não quer que nenhuma de suas joias deixe o clube. De acordo com o "Marca", a direção do clube catalão trabalha para renovar com Ansu Fati e colocar uma cláusula de rescisão no valor de 400 milhões de euros (cerca de R$ 2,4 bilhões).