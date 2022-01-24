Barcelona procura dois reforços na reta final da janela de janeiro

O Barcelona mira duas contratações na reta final da janela de transferências de janeiro, segundo o "As". Nicolás Tagliafico, lateral-esquerdo do Ajax, e Álvaro Morata, atacante da Juventus, são as prioridades. O nome de Lucas Boyé, centroavante do Elche, surge como alternativa em caso do negócio com a Velha Senhora não se concretizar.De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o ala argentino tem interesse em se tornar atleta culé nos próximos dias, mas o Ajax está relutante em aceitar uma proposta pelo empréstimo do jogador. No entanto, o jogador espera que o clube holandês permita sua saída faltando uma semana para o mercado se encerrar.

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O caso de Morata se assemelha ao de Tagliafico, pois o Barcelona está disposto a contar com o centroavante, mas só contempla um acordo por empréstimo de seis meses com opção de compra ao fim da temporada. No entanto, a Juventus só deve liberar o espanhol caso tenha reposição no elenco, que seria a chegada de Vlahovic em Turim.

No entanto, Xavi enxerga em Lucas Boyé, atacante do Elche, uma alternativa caso a contratação de Morata não dê certo. No entanto, todas as contratações estariam pendentes do clube liberar espaço na folha salarial do elenco, o que não é missão das mais simples.