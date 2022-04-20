Barcelona pretende fazer proposta de mais de 150 milhões de reais por Gabriel Jesus, diz jornal

Em baixa no Manchester City, Gabriel Jesus pode estar de saída do clube na próxima janela de transferências, segundo apuração do LANCE!. E a saída do brasileiro já pode ter um destino certo: o Barcelona. De acordo com o diário inglês 'Manchester Evening News', o clube catalão estuda fazer uma proposta de 30 milhões de euros, 151 milhões de reais na cotação atual, pelo brasileiro.O clube inglês, ao que tudo indica, teria um acerto com Haaland para a próxima temporada, o que deixaria Gabriel Jesus ainda mais sem espaço no elenco do City. Nesta temporada, Jesus atuou em 33 partidas, com apenas sete gols e 10 assistências, números de seus melhores momentos com a camisa da equipe. Gabriel Jesus chegou ao Manchester City em 2017 e sempre foi tido como uma joia para o futuro da equipe, principalmente como sucessor de Kun Aguero. Contudo, mesmo com a saída do atacante argentino, Jesus não conseguiu se firmar como o comandante de ataque do City e acabou perdendo espaço para jogadores como Mahrez, Sterling, Foden e Grealish.