Barcelona prepara nova proposta para contratar Eric García

Crédito: Eric García pode rumar para a Catalunha na janela de transferências de inverno (MIKE EGERTON / POOL / AFP

O Barcelona prepara uma nova oferta pelo zagueiro Eric García e deve oferecer ao Manchester City oito milhões de euros (R$ 53 milhões) para contratá-lo em janeiro, segundo o jornal “Sport”. O valor é bem inferior ao proposto na janela de transferências do verão europeu por conta da aproximação do fim do contrato do defensor espanhol com o clube inglês.

Apesar da demissão de Josep Maria Bartomeu, o jovem tem a aprovação da diretoria e da comissão técnica liderada por Ronald Koeman. Além disso, o setor defensivo é uma necessidade para o clube que tem sofrido com muitos gols desde a última temporada.