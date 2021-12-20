Barcelona prepara barca com Philippe Coutinho e mais quatro jogadores, diz jornal espanhol

De acordo com uma publicação do jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona prepara uma "barca" para janeiro. Entre os nomes, estão o da meia Philippe Coutinho e do goleiro Neto, ambos brasileiros no baixa com o treinador Xavi Hernández. Além da dupla, foram citados os nomes do zagueiro francês Umtiti, o atacante holandês Luuk de Jong e o meia Alex Collado, que é formado no clube e tem a ida encaminhada para o Granada. Aos 22 anos, Nunca jogou profissionalmente cabelo Barça.
Os empresários de Umtiti querem que ele siga no Barcelona. Luuk de Jong está emprestado pelo Sevilla. Ou seja, para sair do clube, precisaria também do aval do Time da Andaluzia. O jornal destaca ainda que há propostas por Coutinho na Inglaterra e na Itália, país para Neto quer ir em 2022.