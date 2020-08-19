Barcelona pode oferecer Suárez e Busquets por Lautaro Martínez

A novela entre Barcelona e Lautaro Martínez pode voltar com tudo nos próximos meses. De acordo com o portal “Calciomercato”, Luis Suárez e Sergio Busquets poderiam entrar em uma operação de troca com a Inter de Milão para que o tão sonhado atacante argentino chegue na Catalunha e seja um dos pilares da reconstrução da equipe.Em entrevista na última terça-feira, o presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, não tratou os veteranos como nomes indispensáveis do elenco. As informações da imprensa italiana indicam que os dois nomes agradam os bastidores do clube nerazzurri, mas que não haviam sido oferecidos nas negociações passadas.